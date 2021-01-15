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الحويج يتابع عمل مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج، أمس الخميس، الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد بحضور جميع أعضاء اللجنة المشكلة لغرض منح أذونات مزاولة العمل لمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا.

واطلعت اللجنة الحويج، على تقرير الفريق المنبثق عنها لزيارة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية التي تقدمت لغرض الحصول على إذن مزاولة، حيث عرض الفريق التقرير مرئي وعرض ملاحظاته خلال الجولة.

ثم ناقشت اللجنة الملفات المعروضة لمنح الاذونات وتمت مراجعتها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في منح أذونات المزاولة.

وتقرر استكمال الاجتماع يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021م وذلك لاعتماد المدارس المستوفية للشروط.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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