روما تعلن مُساندتها لجهود اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي

رحّبت وزارة خارجية إيطاليا ببدء أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس في مدينة جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء في مذكرة أصدرتها الوزارة، مساء الخميس، أن هذه الخطوة تعتبر بالغة الأهمية في المرحلة الحالية من العملية السياسية الجارية في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بالاستعداد لإجراء انتخابات سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام.

ووفق وكالة “آكي الإيطالية”، قالت وزارة الخارجية: روما تعلن مساندتها المطلقة لجهود الحوار الليبي الداخلي، على مستويات المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما أننا ندعم مساعي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضافت: يحدونا الأمر في أن يتوصل أعضاء ملتقى الحوار إلى تفاهم يسمح باستغلال هذه الفرصة السانحة، وإحراز تقدّم ملموس في مسار الوصول بالبلاد إلى حالة من الاستقرار الدائم.

جدير بالذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، كانت قد ناشدت المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية، بذلك كل جهد ممكن من أجل إبرام اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة، والخروج بتوصيات واضحة المعالم لعرضها على الملتقى تمهيدًا لتطبيقها.

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