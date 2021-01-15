طقس ليبيا لـ3 أيام: الارصاد تتوقع امطار جيدة ورعدية على هذه المناطق واجواء باردة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الجمعة، أن تكون الفرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على سهل بنغازي – الجبل الاخضر حتى طبرق.

واضاف الخبراء في النشرة الجوية أنه من المتوقع ان تشمل فرصة سقوط الامطار يوم الغد الشمال الغربي خاصة المناطق الساحلية بينما تبقى الاجواء باردة نسبياً على اغلب المناطق حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 – 20 مْ ولا تتجاوز 15مْ على المرتفعات الجبلية.

وفيما يلي تفاصيل اوفى حول النشرة الجوية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2021/01/15 بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي