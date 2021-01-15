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طقس ليبيا لـ3 أيام: الارصاد تتوقع امطار جيدة ورعدية على هذه المناطق واجواء باردة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الجمعة، أن تكون الفرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على سهل بنغازي – الجبل الاخضر حتى طبرق.

واضاف الخبراء في النشرة الجوية أنه من المتوقع ان تشمل فرصة سقوط الامطار يوم الغد الشمال الغربي خاصة المناطق الساحلية بينما تبقى الاجواء باردة نسبياً على اغلب المناطق حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 – 20 مْ ولا تتجاوز 15مْ على المرتفعات الجبلية.

وفيما يلي تفاصيل اوفى حول النشرة الجوية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2021/01/15 بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية .

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏ليبيا الثلاثة الأيام القادمة اليوم الجمعة -01-15 1202م الجوية F-270-00 مناطق الشمال الشرقي تكون تصحبها خلايا من السحب الجبل الأخضر وطبرق وتشمل الشمال الغربي الأجواء باردة نسبيا باقي سقوط أمطار بنغازي على المناطق .الساحلية وتكون جيدة احيانا خاصة المناطق فرصة لسقوط احيانا المناطق المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض بداية تتكاثر نشطة الطقس قليلة :الرياح: شمالية درجات. بنغازي السبت بنغاز أمساعد لسقو أمطار وتكون معتدلة نشطة الساحل. تتجاوز)51 على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض بداية الخليج معتدلة .السرعة. قليلة شمالية شرقية خفيفة الطقس السماء صافية الاتجاه النشرات رئيس معتدلة السحب :الرياح الاتجاه جنوبية خفيفة درجات الحرارة القصوى (21-19) :إعداد عبدالحكیم السائح‏'‏

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