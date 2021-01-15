انتشار صناديق تجميع المخلفات البلاستيكية في طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز، عن توفير صناديق جديدة في أماكن مختلفة داخل نطاق البلدية في إطار استمرار العمل على تجميع المخلفات البلاستيكية داخل نطاق البلدية عن طريق مكتب الاصحاح البيئي ببلدية طرابلس المركز بالتعاون مع جمعية السلام للتنمية المجتمعية.

وأوضحت البلدية، أن العمل جاري على توزيع باقي الصناديق الفترة القادمة، داعية المواطنين إلى التعاون في التقليل من المخلفات البلاستيكية والحفاظ علي جمال المدينة بفصل المخلفات البلاستيكية وتجميعها في كيس واحد ووضعها في الاماكن المخصصة لها.