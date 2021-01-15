مرحبا بوقف إطلاق النار  ..الناتو:  جاهزون لدعم بناء القدرات الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرغ، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، فضلاً عن النتائج الأولية لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، بعد لقائهما أمس الخميس بمقر الحلف في بروكسل، “نحن نشجع جميع الأطراف في ليبيا وجميع أعضاء المجتمع الدولي على دعم جهود مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة”.

وأضاف “نحن جاهزون لدعم بناء القدرات الليبية عندما تتوافر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة”.