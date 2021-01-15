الاتحاد الأوروبي يُعيّن مبعوثة جديدة لبعثته الحدودية في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين “ناتالينا سي” رئيسة لبعثته للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا، وأصدر بيانًا أشار، فيه، إلى أن رئيسة البعثة الجديدة، ستتسلم مهامها في الأول من فبراير خلفًا لـ”فينشنزو تاغليفيري”، الذي كان رئيسًا للبعثة منذ 1 سبتمبر 2016.

وبحسب البيان، فإن “ناتالينا سي” موظفة مدنية إيطالية عملت على مستوى رفيع، لأكثر من 20 عامًا، سواءً في إيطاليا بصفتها مديرة مكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك الإيطالية، أو على الصعيد الدولي حيث قادت بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، ولا سيما في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.

وشرعت البعثة في عملها يوم 22 مايو 2013، وهي مُكلّفة بالمساهمة في جهود الجهات المعنية في ليبيا لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

وتنسّق البعثة وتنفذ المشروعات مع الشركاء الدوليين في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية