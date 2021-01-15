«الناطق باسم حزب أردوغان»: «المقابر الجماعية» تشكل تهديدا كبيرا للشعب الليبي

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، إن بلاده ستتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة في قضايا مهمة منها ليبيا وسوريا والخلاف القائم في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضاف عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان- ونقلته وكالة الأناضول التركية-:” الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة، والمقابر الجماعية في ليبيا تشكل تهديدا كبيرا للشعب الليبي، وسيكون الوضع في شرق المتوسط ​​والمواضيع الأخرى المشابهة على رأس القضايا التي سنناقشها مع الإدارة الجديدة” على حد زعمه.

ولفت إلى أن حزبه يعرب عن أمله في أن يتقلد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، منصبه بشكل سلس في 20 يناير الجاري.

وقال جليك إن اقتحام الكونغرس الأمريكي في 6 يناير واستخدام العنف ومنع الرئيس المنتخب من تولي منصبه “يعتبر عملا غير قانوني” على حد تعبيره، زاعما أن الولايات المتحدة تشهد وضعا استثنائيا رغم إرساء الهدوء بالبلاد بعد اقتحام مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولفت إلى أن العالم برمته أصيب بصدمة جراء اقتحام مبنى الكونغرس، واصفا الأحداث في الولايات المتحدة بأنها “أزمة ديمقراطية كبيرة”.

وطالب متحدث الحزب، السلطات اليونانية بالعدول عن موقفها، لافتا إلى تحذيرات المنظمات الدولية فيما يتعلق بأرواح طالبي اللجوء، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى رفض الممارسات اليونانية بحق طالبي اللجوء في بحر إيجة، على حد قوله.