وزير خارجية أوكرانيا: لولا تركيا لم يكن بحّارتنا الذين كانوا محتجزين بطرابلس في بلادهم

ليبيا – أقر وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بالتأثير الكبير الذي تمارسه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

الإقرار غير المباشر جاء خلال مؤتمر صحفي عقده كوليبا الخميس وتابعته وترجمت مضامينه صحيفة المرصد، وخلاله أكد الوزير الأوكراني أن عمليات إعادة البحارة الأوكرانيين الـ4 “يافين مورار”، و”فلاديمير توستوهان”، و”أوليه فوينيروفسكي”، و”بافلو تشيكا” ما كانت لتتم لولا دعم تركيا.

وأضاف كوليبا بالقول: “أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه بدون دعم زملائنا وشركائنا الأتراك لن يكون النجاح النهائي للعملية ممكنا وإن ضمان عودتهم الآمنة كان من أصعب عملياتي كوزير للخارجية كانت عملية معقدة للغاية ومحيرة في بعض الأحيان شارك فيها العديد من الجهات الفاعلة المختلفة.

واختتم كوليبيا تصريحاته قائلا:”أشكر السلطات الليبية على تعاونها وأشيد بإسهامات فريق والوكالات الحكومية الأوكرانية الأخرى، وبالطبع نحن نقدر دعم أصدقائنا الدوليين حتى حقيقة أن إجلاء بحّارتنا الـ4 من ليبيا إلى أوكرانيا تم عبر أراضي تركيا يتحدث عن نفسه”.

يشار إلى أن هؤلاء البحارة دخلوا مياه ليبيا عام 2016 وتم اعتراضهم واحتجازهم والحكم عليهم في العام 2017 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تهريب وقود.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية