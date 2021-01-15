إسماعيل رويحة: تركيا عدلت الكفة لصالحنا وأمريكا قلمت “أظافر حفتر”

زعم إسماعيل رويحة، الذى تقدمه قنوات الإخوان على أنه “محلل سياسي”، أنه لا يمكن حصر إطلاق النار في ليبيا على الدعم الروسي المقدم لـ”حفتر” فقط، ولكن وقف إطلاق النار جاء بسبب توازن القوى بين طرفي الصراع في ليبيا، بعدما عدلت تركيا الكفة وحولت “الوفاق” من وضع الدفاع إلى الهجوم.

وأكد “رويحة” عبر مداخلة تلفزيونية لـ“قناة التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الداعمة للإرهاب في ليبيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما شعرت بالقرب بين “حفتر” وروسيا رأت أن تقلم أظافر حفتر، لذلك تم إيقاف إطلاق النار.

وتابع ادعاءاته قائلا: “السياسة الأمريكية والاستخباراتية لا تريد إنهاء مشروع ليبيا وحفتر الذي على رأس هذا المشروع ولا يمكن التفريط فيه، كما أن البعثة الأممية تتحدث عن المسار السياسي وتوهم الليبيين بأنها اقتربت من صناعة السلام ولا تلتفت لحفتر ولا جرائمه التي ارتكبها وهذا بدعم من الدول الكبار”.

وحول عودة العلاقات بين تركيا والإمارات في ظل وصول الرئيس الأمريكي “بايدن” للبيت الأبيض، أوضح “رويحة” أن وصول رئيس جديد من الحزب الديمقراطي الأمريكي في الحكم يغير سياسة الدعم الأمريكي في ليبيا والأطراف الإقليمية الداخلة في الصراع أيضا مثل مصر والإمارات والسعودية الذين لديهم دور كبير في إثارة الفوضى داخل ليبيا. بحسب زعمه.

وادعى “رويحة” بقوله: “إن الرئيس الأمريكي من المؤكد أنه يمتعض للدعم الذي جاء لحفتر من الإمارات ومصر والسعودية ولا شك أن “بايدن” سيضع سياسة مغايرة لترامب وسيضع حدا لهذه الدول في الملف الليبي ولعل إجراء مصالحات بين دول الخليج هذه الأيام دليل على ذلك”.

وأكد “رويحة” بزعمه أن الدبلوماسية المصرية أصبحت ترسل رسائل سلام في ليبيا، معللا ذلك بأن زيارة الوفد المصري في طرابلس هي من تبعات وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض.

وأوضح “رويحة” بقوله: “البعثة الأممية أصبحت هي الحاكم الفعلي للدولة الليبية والحكومة في طرابلس أصبحت حكومة وصايا، والبعثة خلطت لنا جسم تشريعي موازي وهو ملتقى الحوار وجعلت الليبيين ينتظرون الدستور”.