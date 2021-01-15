مطالبات بإجلاء فوري للماهجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا

ليبيا- وجهت عدة منظمات إنسانية رسالة لوزيرة داخلية إيطاليا “لوسيانا لامورغيس” بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الصعبة في الأراضي الليبية.

الرسالة التي وقعت عليها 16 منظمة إنسانية واطلعت على مضامينها وترجمتها صحيفة المرصد طالبت “لامورغيس” بالسماح للجمعيات الخيرية التابعة للكنائس بتسيير 5 رحلات جوية فورية، لإجلاء هؤلاء من ليبيا إلى إيطاليا.

وبينت الرسالة أن من بين أبرز المنظمات الموقعة على هذه الرسالة “ميديترينا سيفنغ هيومانز” و”ألارم فون” وباواب إكسبيرينس”، فضلًا عن 20 من المدافعين عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أن الوزيرة الإيطالية عاكفة على مشروع لتنفيذ 5 رحلات إجلاء جوية من ليبيا إلى إيطاليا خلال 6 أشهر.

وأضافت الرسالة بالقول: “نعلم أن لكل مشروع مساره، ولكن بالنظر إلى حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا نطلب منك منح الإذن على الفور لتنظيم الرحلات الـ5 للإجلاء العاجل، التي تمثل ممرات إنسانية من قبل اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا وطائفة “فالدينسيان” وجماعة “سانت إيغيديو”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية