معلومات جديدة.. هاشم العبيدي اعتدى على شرطيين في بريطانيا قبل العملية الإرهابية

ليبيا- كشف تقرير إخباري أعده القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن تورط هاشم شقيق سلمان العبيدي منفذ هجوم “مانشتر” أرينا بأعمال عنف.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى ضلوع العبيدي والعراقي أحمد حسن المنفذ لتفجير قطار أنفاق لندن في بارسونز غرين في سبتمبر من العام 2017 وشخص ثالث لم يتم الإشارة إلى جنسيته يدعى محمد سعيد بمهاجمة رجل شرطة في السجن.

وأضاف التقرير أن الـثلاثة هاجموا الشرطي في سجن بيلمراش في جنوب شرق لندن في الـ11 من مايو الماضي، وتسببوا بأضرار جسدية جسيمة له، فيما قام العبيدي في وقت سابق بالاعتداء على شرطي آخر، مؤكدًا أن هؤلاء سيمثلون في إبريل المقبل أمام المحكمة الجزائية في بروملي لمحاكمتهم على فعلتهم هذه.

ترجمة المرصد – خاص

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