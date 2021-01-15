ستولتنبرغ: ناتو مستعد لدعم لليبيا في مجالات الأمن المختلفة

ليبيا- بين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” يانس ستولتنبرغ استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا في حال سمحت الظروف السياسية والأمنية فيها بذلك.

موقف ستولتنبرغ جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في العاصمة البلجيكية بروكسل، رحب خلاله باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا في أكتوبر الماضي، داعيًا الأطراف الليبية لدعم جهود مؤتمر برلين والأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وأوضح ستولتنبرغ أن “ناتو” مستعد لتقديم الدعم لليبيا في مجال الدفاع الجوي وتأسيس المؤسسات الأمنية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية