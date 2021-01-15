مساعٍ لتوفير القمح والدقيق وتحسين واقع المخابز

ليبيا- تدارس وزير مالية الوفاق فرج بو مطاري واقع حال المخابز بعد إرتفاع أسعار الطحين ما أدى إلى ارتفاع أسعار رغيف الخبز.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذا الأمر تم خلال لقاء بو مطاري بنقيب الخبازين سعيد بو خريص، الذي تم تكريسه لبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز وتوفر مادة الدقيق والقمح لدى المطاحن والمخابز، وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي منهما.

وأشار البيان إلى تشديد الجانبين على أهمية التزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الضبطية، فيما أعلن النقيب عن وجود تواصل مستمر مع المخابز والالتزام بهذه الضوابط.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية