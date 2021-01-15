بالتفصيل.. تعرف على عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة والشفاء في ليبيا الصادر اليوم 15 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 14 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (303) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3167) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (272) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (38) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (171) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (85) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (30) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (159) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (16) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (15) عينة

15.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (40) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد (2584) عينة سالبة

ــ عدد (583) عينة موجبة ( 399 جديدة + 184 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 195 حالة جديدة

عدد 74 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 48 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

4.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

5.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

6.الماية

عدد 21 حالة جديدة

7.السائح

عدد 2 حالة جديدة

8.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.زليتن

عدد 35 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

12.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

14.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

15.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

16.سبها

عدد 6 حالة جديدة

17.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

18.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

19.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

20.درنة

عدد 1 حالة جديدة

21.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

22.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

23.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

24.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

27.سرت

عدد 10 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

28.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

29.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

30.الزهراء

عدد 2 حالة جديدة

31.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

32.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

33.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

34.غريان

عدد 9 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 823 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 693 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 27 حالة في مصراته

4.عدد 18 حالة في العجيلات

5.عدد 13 حالة في السبيعة

6.عدد 7 حالات في سبها

7.عدد 1 حالة في درنة

8.عدد 12 حالة في صبراته

9.عدد 2 حالة في مسلاته

10.عدد 6 حالات في السائح

11.عدد 25 حالة في زليتن

12.عدد 17 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في تراغن

5.عدد 1 حالة في درنة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 108017

2.الحالات النشطة : 21298

3.المتعافين : 85068

4.الوفيات : 1651

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