ضبط 3 سيارات مسروقة في طرابلس

ضبطت التمركزات الأمنية لقوة دعم مديرية أمن طرابلس المنتشرة في العاصمة 3 سيارات مسروقة خلال الفترة الأخيرة.

واشتبهت قوة أمنية في سيارة، تبين بالاستعلام من غرفة العمليات والسيطرة أنه مبلغ عن سرقتها أمام مركز الحي الصناعي منذ يونيو العام 2019، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

واستوقف رجال الشرطة رجل يقود إحدى السيارات بعد الاشتباه فيه، واتضح بالاستعلام عن رقم الهيكل واللوحة أنه مبلغ عن سرقتها لدى مركز شرطة حي الأندلس منذ العام 2014.

كما ضبطت سيارة أخرى اتضح أنها مسروقة، ومطلوبة لدى مركز شرطة الفرناج منذ العام 2017.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال السيارات المضبوطة، وأرسلت إلى الجهات المحرر فيها بلاغات بشأنها.

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