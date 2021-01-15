أمين “الناتو”: مستعدون لدعم ليبيا في مجال الدفاع الجوي

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، عن جاهزية الحلف لتقديم المساندة لليبيا، في مجال الدفاع الجوي، وتدشين المؤسسات الأمنية، شريطة أن تكون الأجواء السياسية والأمنية ملائمة لذلك.

ورحّب “ستولتنبرغ”، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، مشدّدًا على ضرورة أن تبادر الأطراف الليبية بإعطاء دفعة لمؤتمر برلين والأمم المتحدة؛ على أمل التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد.

وقال أمين “الناتو”: جاهزون لإعطاء الدعم لليبيا في مجال الدفاع الجوي، وتدشين المؤسسات الأمنية، إذا كانت الظروف السياسية والأمنية هناك مناسبة لذلك.

وكان مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، قد ضمّ 12 دولة هي “تركيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا ومصر وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو”، إضافة إلى أربع منظمات دولية وإقليمية، هي “الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية”.

وتوصل المؤتمر إلى حتمية التقيّد بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم خمسة ممثلين عن طرفي الصراع.

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