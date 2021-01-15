“الوطني لمكافحة الأمراض”: 583 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 823 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 823، ووفاة 6 حالات، وذلك خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 14 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (303) .

وأوضح “المركز الوطني” أنه استلم عدد (3167) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة – .مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (272) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (38) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (171) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (85) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (30) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (159) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (16) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (15) عينة – .مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (40) عينة).

وأشار بيان المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2584) عينة سالبة

– عدد (583) عينة موجبة ( 399 جديدة + 184 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 195 حالة جديدة

عدد 74 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 48 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

4.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

5.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

6.الماية

عدد 21 حالة جديدة

7.السائح

عدد 2 حالة جديدة

8.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.زليتن

عدد 35 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

12.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

14.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

15.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

16.سبها

عدد 6 حالة جديدة

17.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

18.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

19.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

20.درنة

عدد 1 حالة جديدة

21.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

22.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

23.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

24.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

27.سرت

عدد 10 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

28.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

29.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

30.الزهراء

عدد 2 حالة جديدة

31.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

32.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

33.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

34.غريان

عدد 9 حالة جديدة

وبينت اللجنة أن تفاصيـل الـ ( 823 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 693 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 27 حالة في مصراته

4.عدد 18 حالة في العجيلات

5.عدد 13 حالة في السبيعة

6.عدد 7 حالات في سبها

7.عدد 1 حالة في درنة

8.عدد 12 حالة في صبراته

9.عدد 2 حالة في مسلاته

10.عدد 6 حالات في السائح

11.عدد 25 حالة في زليتن

12.عدد 17 حالة في الزاوية المركز

وذكرت اللجنة أن تفاصيـل الــ ( 6 ) حالات وفاة:

1.عدد 2 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في تراغن

5.عدد 1 حالة في درنة

وبلغت الإحصاءات العامة، إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 108017 ، والحالات النشطة : 21298، والمتعافين 85068، والوفيات 1651.