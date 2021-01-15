“الوطني لمكافحة الأمراض”: 583 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 823 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 823، ووفاة 6 حالات، وذلك خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 14 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (303) .
وأوضح “المركز الوطني” أنه استلم عدد (3167) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة – .مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (272) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (38) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (171) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (85) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (30) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (159) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (16) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (15) عينة – .مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (40) عينة).
وأشار بيان المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
– عدد (2584) عينة سالبة
– عدد (583) عينة موجبة ( 399 جديدة + 184 مخالطة )
وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 195 حالة جديدة
عدد 74 حالة مخالطة
2.مصراته
عدد 48 حالة مخالطة
3.القره بوللي
عدد 3 حالة جديدة
4.ترهونة
عدد 1 حالة مخالطة
5.الرياينة
عدد 4 حالة جديدة
6.الماية
عدد 21 حالة جديدة
7.السائح
عدد 2 حالة جديدة
8.العزيزية
عدد 1 حالة جديدة
9.بني وليد
عدد 5 حالة جديدة
10.الخمس
عدد 16 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
11.زليتن
عدد 35 حالة جديدة
عدد 17 حالة مخالطة
12.السواني بن ادم
عدد 9 حالة جديدة
13.جنزور
عدد 8 حالة جديدة
14.السبيعة
عدد 2 حالة جديدة
15.الجفارة
عدد 3 حالة جديدة
16.سبها
عدد 6 حالة جديدة
17.الشاطئ
عدد 7 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
18.تراغن
عدد 2 حالة جديدة
19.طبرق
عدد 5 حالة جديدة
20.درنة
عدد 1 حالة جديدة
21.سوق الخميس امسيحل
عدد 1 حالة مخالطة
22.قصر الأخيار
عدد 2 حالة جديدة
23.باطن الجبل
عدد 3 حالة جديدة
24.اجدابيا
عدد 3 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
25.الزاوية الجنوب
عدد 4 حالة جديدة
26.الزاوية الغرب
عدد 6 حالة جديدة
27.سرت
عدد 10 حالة جديدة
عدد 20 حالة مخالطة
28.الزاوية المركز
عدد 25 حالة جديدة
عدد 9 حالة مخالطة
29.العجيلات
عدد 5 حالة جديدة
30.الزهراء
عدد 2 حالة جديدة
31.الجميل
عدد 2 حالة جديدة
32.صبراته
عدد 1 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
33.يفرن
عدد 2 حالة جديدة
34.غريان
عدد 9 حالة جديدة
وبينت اللجنة أن تفاصيـل الـ ( 823 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 693 حالة في طرابلس
2.عدد 2 حالة في اجدابيا
3.عدد 27 حالة في مصراته
4.عدد 18 حالة في العجيلات
5.عدد 13 حالة في السبيعة
6.عدد 7 حالات في سبها
7.عدد 1 حالة في درنة
8.عدد 12 حالة في صبراته
9.عدد 2 حالة في مسلاته
10.عدد 6 حالات في السائح
11.عدد 25 حالة في زليتن
12.عدد 17 حالة في الزاوية المركز
وذكرت اللجنة أن تفاصيـل الــ ( 6 ) حالات وفاة:
1.عدد 2 حالة في الخمس
2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب
3.عدد 1 حالة في مصراته
4.عدد 1 حالة في تراغن
5.عدد 1 حالة في درنة
وبلغت الإحصاءات العامة، إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 108017 ، والحالات النشطة : 21298، والمتعافين 85068، والوفيات 1651.
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