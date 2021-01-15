«النقّاصة»: من يحاول عرقلة اتفاق وقف النار سنضطر لذكره بالاسم في وسائل الإعلام

قال عضو وفد الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المختار النقاصة، إن اللجنة ستجري مشاورات الأسبوع المقبل في المنطقة الغربية، تمهيدا لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على حد تعبيره.

وأضاف النقاصة، في تصريح لوسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، أن من سيحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق سيضطر إلى ذكرهم بالاسم في وسائل الإعلام، على حد قوله.

وادعى أن أولى خطوات تنفيذ الاتفاق ستكون فتح الطريق الساحلي، وانسحاب كافة القوات مسافة خمسة كيلومترات جنوبا عن الطريق، بالتزامن مع نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي وطرابلس لمغادرة الأراضي الليبية.

ولفت “النقاصة” إلى أن الخطوة التالية ستكون سحب كافة القوات الليبية المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقا، حتى بوقرين غربا، إلى بوابة سوكنة جنوبا، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة التي أصبحت جاهزة، بالإضافة إلى قوة عسكرية مشتركة من الطرفين يقتصر دورها على دعم القوة الأمنية في حال تعرضها لأي هجوم، بحسب قوله.