“لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية” تنظم ندوة بعنوان “الرؤية المستقبلية لليبيا”

أفادت مصادر صحفية، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا)، ستقوم بتنظيم ندوة تحت عنوان “قراءة ومناقشة الرؤية المستقبلية لليبيا- الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (19ـ 20 يناير الجاري).

وأوضحت المصادر، أن الندوة تأتي كمرحلة تتوج جهدا وطنيا أكاديميًا فنيا، وسلسلة حوارات واسعة، استمرت أكثر من عامين، ضمت عشرات الخبرات والمهتمين الليبيين، كمرحلة متقدمة تسبق إطلاق الرؤية المستقبلية لليبيا.

وذكرت المصادر، أنه سيشارك في الندوة، كل من، زاهي المغيربي أستاذ فخري في العلوم السياسية جامعة بنغازي، وإبراهيم قراده كبير المستشارين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا، وسليمان الشحومي المصرفي ومؤسس سوق المال الليبي.

ويشارك أيضا في الندوة كل من، ناصر ميلاد المعارفي أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس، وصلاح بو غرارة المستشار الأول في شؤون التخطيط والتنمية بمجلس التخطيط الوطني، وعبد الله الحاسي مستشار اقتصادي ومالي.

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