بعد ارتفاعها المُقلق.. أسعار الخبز على طاولة “بومطاري”

شدد وزير الاقتصاد في حكومة “الوفاق”، فرج بومطاري، على أهمية توفر مخزون من الدقيق والقمح، بالشكل الكافي، وذلك خلال اجتماع مُوسّع عقده، الخميس، مع مدير الإدارة التجارية في الوزارة، و رئيس نقابة الخبازين بوخريص محمد.

وتطرق “بومطاري” إلى أهمية التقيد بقرار وزارة الاقتصاد رقم 1 الصادر في يناير من عام 2020، والقاضي بوضع ضوابط لبيع الخبز، بسعر 20 قرشًا للرغيف، على أن تتم متابعة الأسعار والتقيد بها من قبل الأجهزة الرقابية.

وسجّلت أسعار الخبز ارتفاعًا كبيرًا في أغلب المدن الليبية، إذ بيعت ثلاثة أرغفة خبز بدينار في مدينة طرابلس، وجاءت الارتفاعات بعد توحيد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدولار الرسمي عند 4,48 دينارًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية