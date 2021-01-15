اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي تناقش آلية الانتخاب والترشح للسلطات المقبلة

أفادت مصادر إعلامية أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي تستأنف اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي في جنيف.

وأوضحت المصادر أن اجتماع اليوم الجمعة يتمحور حول آلية الانتخاب والترشح للسلطات المقبلة، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات شهدت تباينا في وجهات النظر بين أعضاء فريق الحوار السياسي، حيث أبدى البعض تحفظه على تشكيل اللجان المختلفة المنبثقة من الحوار.

وأكدت المصادر أن رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أشارت إلى أن اللجنة الاستشارية لن تناقش أسماء من يتولون المناصب في الهياكل السيادية المرتقبة.

وكانت وليامز قد أكدت سابقا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة الموحدة منذ اجتماعات تونس، بينما أكدت إحراز تقدم على مختلف المسارات من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، الذي توج باجتماع لتوحيد الميزانية في البريقة.

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