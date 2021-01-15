اعتداء لوكربي: حكم قضائي مرتقب يحتمل أن يعيد الاعتبار للمدان الوحيد في القضية

بعد أكثر من 32 عاما على اعتداء لوكربي، يصدر القضاء الإسكتلندي الجمعة حكمه في احتمال إعادة الاعتبار للمدان الوحيد في القضية الليبي عبد الباسط المقرحي الذي توفي منذ ذلك الحين، فيما عائلته عازمة على إثبات براءته.

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