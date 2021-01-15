الفيتوري: سأقوم بنشر ما يتعلق بحكم المحكمة العليا الأسكتلندية حول المقرحي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، إنه سيقوم بنشر كل ما يتعلق بحكم المحكمة العليا الأسكتلندية الذي سيصدر اليوم في استئناف عبد الباسط المقرحي رحمه الله.

وأوضح الفيتوري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رئيس فريق الدفاع سيعلن عن الحكم وموقف الدفاع بداية من الساعة 2 بتوقيت طرابلس، موضحا أن المحامي يحتاج لبعض الوقت لدراسة الحكم ومسبباته قبل الحديث عنه علنا.

وأشار الفيتوري إلى أن الحكم سيكون بين يديه بعد قليل ولكنه لا يستطيع نشره التزاما بتعليمات المحامي، مبينا أنه يرتب معه لنشر فيديو قصير معرّب لرد فعل الدفاع على الحكم سواء أكان سلبيا أو ايجابيا.

ولفت الفيتوري إلى أنه يعمل منذ أمس مع الدفاع في غلاسكو لترتيب تغطية إعلامية واسعة للحدث، مطالبا الصحفيين بالمتابعة ليعرفوا تفاصيل التغطية وكيفية طرح الاسئلة علينا في فريق الدفاع وعلى بعض الخبراء في قضية لوكربي، مبينا أنه سوف يحاول تأمين لقاءات لبعض المعنيين لمن يرغب من الصحفيين في الداخل الليبي والخارج.

وألمح الفيتوري إلى أنه أمن تغطية بعض القنوات التي ستقوم بالتغطية الإعلامية وأنه سيعلن عنها في وقت لاحقا.

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