طبرق تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيانها رقم «105» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن هذه الحالات جاءت بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا لعدد لم تحدده.

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و50 حالة وفاة.

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