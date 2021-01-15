أعيان وادي جارف يطالبون بلدية سرت بإخلاء مدراس المنطقة

طالب أعيان ووجهاء ومدراء المدارس في وادي جارف، إحدى ضواحى سرت، البلدية بوضع حل عاجل بشأن إخلاء المدارس بالمنطقة من شاغليها، لاستنئاف الدراسة المتوقفة مند شهور.

وقال أحد الأعيان، أبراهيم اطبيقة، لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الطلاب بمراحل التعليم الأساسي والثانوي «حرموا منذ شهور من الدراسة والتعليم بحجة إشغال المدارس وعدم جاهزيتها».

وأشار إلى أن شباب وادى جارف سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المدارس واستئناف الدراسة بها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى معاناة المنطقة من تدني مستوى الخدمات، خاصة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، إلى جانب ارتفاع أسعار رغيف الخبز واللحوم، ونقص غاز الطهى والوقود.

وتقع منطقة وادى جارف على بعد نحو 30 كم غرب مركز سرت.

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