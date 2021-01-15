البعثة الأممية في ليبيا تقدّم تقريرًا “إنسانياً- أمنياً” لمجلس الأمن

تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في ليبيا.

ومن المتوقع أن يغطي التقرير مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، حيث لا يزال من غير المحتمل على المدى القريب تحقيق تحسنًا كبيرًا في تطورات الجانب الإنساني في ليبيا من خلال جهود ومساعي الأمم المتحدة.

وتشدّد التفاهمات المبرمة بخصوص وقف إطلاق النار على أن إخراج المقاتلين الأجانب أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار، وخلال المدى القريب، يتوقع أن تواصل الأمم المتحدة مساعيها في تشجيع كافة الأطراف على إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات، وتقليل انتهاكات الاتفاقية من خلال الاستخدام المكثف لبروتوكولات المراقبة الدولية.

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