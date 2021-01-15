بعد غضب شعبي .. الاتفاق على عودة السعر القديم لرغيف الخبز

أعلن مركز الرقابة على الأغذية الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء بالمركز مع مدير عام شركة المطاحن والأعلاف ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء عن نقابة الخبازين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع مناقشة سبب زيادة سعر الخبز مؤخرا، حيث نفت «المطاحن والأعلاف» اتخاذ أي إجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز، إذ أن الزيادة في سعر الدقيق المخصص للمخابز «نسبية»، لا تؤدي لأي ارتفاع بسعر رغيف الخبز لما هو عليه الآن.

وشدد أعضاء مركز الرقابة على الأغذية على ضرورة تقيد كافة المخابز بالمواصفات القياسية والصحية الخاصة بالمخابز، وعدم استخدام المضافات الغذائية المحظورة في تصنيعها.

واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر الخبز المفاجئ في طرابلس ومدن أخرى، مسجلا دينارا لثلاثة أرغفة فيما اعتبره محللون من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230%، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير الجاري.

وكانت بلدية طرابلس المركز، قد حذرت الخميس، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضد المتلاعبين في سعر الخبز.

وتستهلك ليبيا 1.3 مليون طن من القمح سنويا لتغطية حاجة السوق المحلية، تستورد 75% منها بعدما تراجع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 ألف طن

وأثار ارتفاع سعر الخبز موجة من الاستياء العام ما اعتبره مراقبون موجه جديدة من الانفعال الشعبي للمواطن الذي أصبح أكبر طموحه بعد أحداث 2011 هو أسعار السلع الغذائية التي تضاعفت نتيجة لعدم الرقابة والحرب والفساد في البلاد

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