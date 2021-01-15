نشرة الصيد: غدا رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى بنغازي مع تكون السحب

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد غدا السبت رياحا غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و30 عقدة، محذرا من أنها ستؤثر على الساحل من طرابلس إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة وأربعة أمتار.

وقالت نشرة الصيد إن السماء من رأس أجدير إلى سرت تكون مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة غدا.

وأوضحت النشرة أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل سرت، معلنا درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

كما أوضحت النشرة أن السماء من الخليج إلى طبرق ستكون مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع سقوط أمطار جيدة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح غربية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها غدا إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

وأشارت النشرة إلى أن البحر سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.5 متر، ويصل إلى أربعة أمتار غدا على ساحل الجبل الأخضر.

وبينت النشرة أن درجة الحرارة 18 درجة مئوية والرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24