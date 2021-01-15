الأميل: ارتفاع الإصابات بكورونا في سرت خلال الـ 48 ساعة الماضية

أكد مدير إدارة الأعلام ببلدية سرت رئيس اللجنة الإعلامية للجنة مكافحة فيروس كورونا عضو لجنة التوعية محمد الاميل، أن منطقة سرت شهدت خلال 48 ساعة تفشى وانتشار وباء كورونا مع تزايد أعداد المصابين والمخالطين.

وأوضح الأميل، أن السبب حسب مصادر طبية هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه وحسب تقرير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت وفقا لنتائج معمل PCR بسرت، وبعد فحص خلال 48 ساعة الماضية عدد 119 عينة بتقنية RT. PCR داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع سرت تم تسجيل عدد 39 حالة موجبة (23 مخالط _ 16 جديدة).

وبهذا يكون إجمالي الحالات المسجلة داخل البلدية مفصلة كالآتي:

إجمالي الحالات المسجلة أكثر من 560 حالة.

عدد 155 حالة نشطة.

عدد 35 حالة وفاة.

عدد 365 حالة شفاء.