«تسييري طبرق»: إيذاء المهاجرين غير الشرعيين عمل إجرامي وغير إنساني

أصدر المجلس التسييري لبلدية طبرق، بيانا اليوم الجمعة، وصفه بـ”الهام”، استنكر فيه وبشدة الأحداث الإجرامية وغير الإنسانية، التي يتعرض لها أفراد من الهجرة غير شرعية أيا كانت جنسياتهم.

ولفت المجلس التسييري لبلدية طبرق، أن الأمر يتنافى مع تعاليم الدين وكذلك حقوق الإنسان ويجعله يندرج تحت الجرائم الإنسانية .

ودعا رئيس المجلس التسييري فرج هاشم بوالخطابية، كل القوى الأمنية والقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها إلى الوقوف بحزم والضرب بيد من حديد على المجرمين والسفاحين والقضاء عليهم وعلى أوكارهم أينما كانوا وأينما وجدوا.

ولفت إلى أنه قد تم مخاطبة كل الجهات سابقا ولم يتغير شئ، داعيا المواطنين إلى الإدلاء بشهاداتهم حتى تتمكن الجهات المسؤولة القيام بواجباتها، مشددا على أن الحساب سيكون عسيرا وسيعلم الذين انقلبوا أي منقلب ينقلبون”.