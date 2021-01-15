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موسكو: مباحثات روسية تركية بشأن الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه تم خلال المحادثات إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تطور الوضع في ليبيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين الروسي والتركي من أجل حل الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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