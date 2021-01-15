“التجارة والتنمية” و”الجمهورية” يشرعان في بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية، لكافة عملائه، أنه سيباشر بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض وفقًا لضوابط مصرف ليبيا المركزي، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت إدارة المصرف إنها ستعلن، خلال أيام، عن آلية تعبئة وشحن البطاقات المصرفية الدولية “فيزا وماستر كارد” وآلية إجراء الحوالات السريعة.

وعلمت “218” من مصادرها في مصرف الجمهورية أن مجلس الإدارة سيشرع ببيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض؛ اعتبارًا من الأحد المقبل، في أغلب فروعها.

وكان “المركزي” بطرابلس قد قرر الخميس، منح خمسة مليارات دينار للمصارف المتعثرة.

وأكد مصدر لـ “218” أن المصارف التي ستستفيد من القيمة هي “الوحدة والتجارة والتنمية ومصرف الجمهورية”.

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