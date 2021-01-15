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“التجارة والتنمية” و”الجمهورية” يشرعان في بيع النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف التجارة والتنمية، لكافة عملائه، أنه سيباشر بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض وفقًا لضوابط مصرف ليبيا المركزي، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت إدارة المصرف إنها ستعلن، خلال أيام، عن آلية تعبئة وشحن البطاقات المصرفية الدولية “فيزا وماستر كارد” وآلية إجراء الحوالات السريعة.

وعلمت “218” من مصادرها في مصرف الجمهورية أن مجلس الإدارة سيشرع ببيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض؛ اعتبارًا من الأحد المقبل، في أغلب فروعها.

وكان “المركزي” بطرابلس قد قرر الخميس، منح خمسة مليارات دينار للمصارف المتعثرة.

وأكد مصدر لـ “218” أن المصارف التي ستستفيد من القيمة هي “الوحدة والتجارة والتنمية ومصرف الجمهورية”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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