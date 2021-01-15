الأرصاد: أجواء باردة وسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر وطبرق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن موجة الطقس ستشمل غدا الشمال الغربي، خصوصا المناطق الساحلية، بينما تبقى الأجواء باردة نسبيا على باقي المناطق.

ففي رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – والجبل الغربي، السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، مع فرصة سقوط أمطار، تكون بنسبة جيدة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فمازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة أحيانا خاصة على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، والرياخ غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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