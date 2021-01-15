«النقّاصة»: فتح الطريق الساحلي أولى خطوات تنفيذ الاتفاق العسكري

قال عضو وفد الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المختار النقاصة، إن اللجنة ستجري مشاورات الأسبوع المقبل في المنطقة الغربية، تمهيدا لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار النقاصة إلى أن أولى خطوات تنفيذ الاتفاق ستكون فتح الطريق الساحلي، وانسحاب كافة القوات مسافة خمسة كيلومترات جنوبا عن الطريق، بالتزامن مع نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي وطرابلس لمغادرة الأراضي الليبية.

وألمح النقاصة إلى أن الخطوة التالية ستكون سحب كافة القوات المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقا، حتى بوقرين غربا، إلى بوابة سوكنة جنوبا، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة التي أصبحت جاهزة، بالإضافة إلى قوة عسكرية مشتركة من الطرفين يقتصر دورها على دعم القوة الأمنية في حال تعرضها لأي هجوم.

وأوضح النقاصة، في تصريح صحفي، أنه قد يضطر إلى أن يذكره باسمه في وسائل الإعلام من سيحاول عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.

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