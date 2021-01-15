ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 January, 2021

من المتظر أن تبث قناة ليبيا الرسمية ،مساء اليوم على تمام السعة التساعة ،لقاء خاص مع المهندس الصديق الجدايمي مساعد المدير العام للشركة لعامة للكهرباء لشؤون العمليات ،و المهندس صلاح الخفيفي مساعد المدير العام للشركة لشؤون التشغيل ،و المهندس أحمد مصطفى مدير عام التحكم .

و سيتناول اللقاء خطط الشركة التي تطمح إلى زيادة القدرة الإنتاجية عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج واستكمال تنفيذ المشروعات الكهربائية المتوقفة وما هو تحت الإنجاز وما تواجهها من مشاكل وصعوبات والتأكيد على دور المواطن في التعاون مع الشركة بتقليل استهلاك الطاقة والإستفادة من الطاقة الكهربائية حسب الحاجة خاصة في فترات الذروة .