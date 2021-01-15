العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن العثور على جثث متحللة ومكبلة الإيدي عند موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية قبل أحداث ثورة فبراير الواقعة جنوب مدينة أجدابيا، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا

وقال رئيس وحدة الإعلام رئيس عرفاء جيب الله الورفلي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أنه بعد وردت معلومات إلى رئيس قسم البحث الجنائي أجدابيا الرائد عادل اهلال الصريمي يوم الأربعاء الماضي مفادها عن وجود جثة في موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية الصينية الواقعة جنوب مدينة أجدابيا

وأضاف، أنه بعد ورود المعلومات جرى إخطار مدير أمن أجدابيا العميد خالد عبد العزيز البسطة والنيابة العامة وبتعليمات من مدير الأمن جرى الإنتقال إلى المكان المُبلغ عنه وذلك بحضور النيابة العامة والهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا المختص بإخراج الجثامين المدفونة ومجهولة الهوية.

وأوضح الورفلي، أنه بعد الإنتقال إلى مكان الواقعة عثر على جرف رملي بواسطة آلة الجرف المتعارف عليها (كاشيك) الأمر الذي سهل على الحيوانات الضالة الحفر والعثور على إحدى الجثث في الفترة السابقة، لافته إلى أن فريق الهلال الأحمر قام بالحفر وإخراج الجثمان والذي تبين بعد ذلك عن وجود جثة أخرى في نفس المكان مكبله العيون والإيدي بقيد حديدي.

يذكر أن موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية جنوب مدينة أجدابيا كان موقعًا للجماعات الإرهابية المتطرفة قبل أن يتم القضاء عليها من قبل القيادة العامة والقوات المساندة من شباب الأحياء السكنية في مدينة أجدابيا عام 2015.

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