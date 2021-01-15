ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 January, 2021

أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي المقدم فرج العقوري، قرارًا بتشكيل وحدة تحريات وتكليف النقيب مرعي اكويري رئيسًا لها، إلى جانب قرار آخر تشكيل شعبة خاصة بالعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات الخاصة.

هذا وتضمن قرار تشكيل شعبة خاصة بالعيادات تكليف الملازم وليد العشيبي رئيسًا لها، والتي تأتي في إطار مراقبة القطاع الصحي الخاص، وضمان عدم استغلال المواطنين.