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عائلة “المقرحي” تخسر دعوى الاستئناف المُطالبة بتبرئته

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر نجل عبد الباسط المقرحي، ضابط المخابرات الليبي السابق المدان في تفجير لوكربي، قضيته اليوم، بعدما كان قد أقام دعوى استئناف لإلغاء الحكم بإدانة والده، وذلك بعد تسع سنوات من وفاته بالسرطان.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” فقد كان “المقرحي” قد أُدين بتهمة ارتكاب جريمة قتل جماعي في عام 2001 وحُكم عليه بالسجن 27 عامًا على الأقل.

وأصيب “المقرحي” بمرض السرطان وأُطلق سراحه لأسباب إنسانية في عام 2009 ، وتوفي بعد ثلاث سنوات في ليبيا.

وفي تعليقهم على قرار المحاكم الاسكتلندية بتأييد الإدانة؛ قال أفراد أسرة “المقرحي” إنهم “أصيبوا بالحزن” وسيواصلون جهودهم لتبرئة اسمه، وشدّدوا على أنه بريء من هذه الاتهامات.

وأعلنت الأسرة عزمها على إقامة دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

جاء ذلك بعدما رفض القضاة، اليوم الاستئناف الأخير، عقب إحالة القضية إلى المحكمة العليا في إدنبرة، العام الماضي، بناءً على توصية من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، على أساس احتمال حدوث خطأ قضائي محتمل.

وكان نجل “المقرحي” قد دفع في الدعوى بأنه “لا توجد هيئة محلفين مقبولة” كانت ستقدم على إصدار الحكم الذي توصلت إليه المحكمة، وأنه لم يتم الكشف عن وثائق مهمّة أثناء المحاكمة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اولا – هذه قضية اكل عليها الدهر وشرب – والفاعلين ليسوا ليبيين حتى الاعلام العالمي أتبث ذلك –
    والفاعلين قدموا انفسهم للعدالة البريطانية وهم من أصل فلسطيني وباكستاني – وتم رفض اعتزافاتهم وهم يتبعون أحزاب متطرفة مثل حزب الله الشيعي وحركات مسلحة بعيدة عن ليبيا كل البعد !!!
    يعني الموضوع ليس عاءلة المقرحي او غيره الموضوع هو محاولة اتهام الليبيين جميعا باشياء لم يرتكبونها واستهداف الليبيين واموالهم فقط …لاغير –
    والليبيين انفسهم الى اليوم رفعوا قضايا في جراءم الحرب الاي ارتكبها البريطانيين مع المدعو ديفيد كامرون ودعمه بالسلاح لجماعات متطرفة في شرق ليبيا وكان المدعو غوردان يرفض هذه القرارات التي اتخذتها بريطانيا ضد الليبين – وقتل فيها حوالي خمسة الآلاف من المواطنين الليبيين المدنيين ودمرت جامعة قاريونس في شرق ليبيا وجامعة ناصر في طرابلس –وقضية الممرضات البلغاريات الجواسيس وتسميمهم لأطفال ليبيين وحقنهم بمرض ،،الأيذز،، !!!!!
    .. والى الان عاءلات وأسر الضحايا الليبيين تطالب في التحقيق في هذه الجريمة التي راح فيها حياة خمسة الآلاف مواطن ليبي تَرَكُوا وراءهم عوائلهم وابناءهم ومحامينهم .

    youtube.com/watch?v=47-cG8qswlU

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