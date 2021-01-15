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باشاغا يدعو السراج لاعتماد وكيل شركة الهونداي الكورية لتأمين احتياجات وزارته ومؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 15 يناير 2021 (وال)-دعا وزير داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشاغا رئيس حكومته فايز السراج، لمخاطبة الحكومة الكورية بشأن اعتماد وكيل حكومي لشركة الهونداي الكورية لتأمين احتياجات وزارته ومؤسسات الدولة.

وجاء ذلك -في خطاب -موجه من باشاغا إلى السراج، يدعي فيه بأن طلبه جاء في إطار خطة وزارته لتوظيف الأموال في تأمين احتياجاته، بما يضمن ترشيد الصرف في إبرام عقود التوريد بأقل تكلفة ممكنة، عبر إنشاء شركة “الفياح” القابضة التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية والتي تعمل على تعاقد مُباشر مع الشركات المصنعة مباشرة. (وال-طرابلس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • باشاآغا انشط الساعيين للاستفاده من خراب ليبيا والأن السياسي الحاصل فيها يختار في الاوقات والتواريخ وحتي الاسماء فالفيّاح تعني الرجل المعطاء الذي ينفق بسخاء خطير الرجل وليس أهوين وسيسحب البساط من تحت اقدام الكثيرين ممن هو طامع ان تكون له حصه من كعكة ليبيا الجديده

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