«مكافحة الأمراض» يسجل 21 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، و7 حالات شفاء، وحالة وفاة.

واستلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها الخميس، 38 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل سلبية 17 حالة، وإيجابية 21 حالة، منها 15 جديدة، و6 مخالطة.

وبحسب بيان للمركز توزعت حالات الإصابة على سبها بـ6 حالات جديدة، والشاطئ 7 حالات جديدة، و6 حالات لمخالطين، وفي تراغن تم تسجيل حالتين جديدتين.

كما سجل المركز الوطني فرع سبها حالة وفاة من تراغن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا