وزير المالية في الحكومة الليبية يتوقع تجهز الميزانية العامة الموحدة خلال 10 أيام

بنغازي 15 يناير 2021 (وال)-أكد وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة بالحكومة الليبية أمراجع غيث، أن اللجنة المالية الموحدة بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة ومن المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام.

وتأكيد غيث جاء بعد لقاءه السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، بشأن نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ووضع غيث السيد الرئيس في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي بالحكومتين الليبية وحكومة الوفاق غير الدستورية، الذي عقد الأربعاء في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة. (وال- بنغازي) ر ت

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