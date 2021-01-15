لافروف: لا ينبغي اختيار المشاركين في العملية السياسية بليبيا بشكل مصطنع

قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن موقف روسيا لحل الأزمة الليبية، يهدف إلى بدء عملية سياسية تشارك فيها جميع القوى المهمة، لكل المناطق التاريخية.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة أن يكون المشاركون في العملية السياسية ممثلين للجماعات السياسية والمناطق، ولا يتم اختيارهم بشكل مصطنع من قبل طرف ما.

وحث وزير الخارجية الروسي الأطراف على الحوار الوطني، والتخلي عن استخدام الوسائل العسكرية لحل المشكلة. ومنوها إلى أن أي فعاليات دولية بشأن المشكلة الليبية يجب أن تتم بالضرورة بدعوة من الليبيين أنفسهم، والجيران المباشرين، مشيرا إلى مؤتمر برلين الذي انعقد في شهر يناير من هذا العام، حيث لم يعتزم المنظمون في البداية دعوة الليبيين أو جيرانهم.