متوقف منذ 2014.. «الواحة للنفط» تعلن عودة معمل المياه بميناء السدرة للعمل

أعلنت شركة الواحة للنفط عن عودة معمل المياه بميناء السدرة النفطي للعمل بجهود المشغلين والمشرفين، والذي توقف عن العمل منذ العام 2014.

وقالت الشركة إن المعمل تعرض للتوقف عدة مرات حتى العام 2019، مما سبب عددا من العراقيل الفنية من تآكل وتلف بمواد التشغيل والمعدات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن العمل عاد بشكل طبيعي داخل المعمل 9 يناير الحالي، بعد إجراء أعمال صيانة وتجهيز تضمنت التنظيف الكامل للمعمل وإجراء الاختبارات للتأكد من جودة المياه، وصلاحياتها للاستخدام البشري.

ولفت مشرف الفترة المهندس عمر عبد الهادي، إن وحدتي B وC تعملان بشكل طبيعي، فيما يتم العمل على صيانة المضخة الرئيسية بالوحدة A لإعادتها بشكل عاجل للعمل، مع المحافظة على المواد المستخدمة وإجراء الكشف الدوري على المياه لضمان أفضل النتائج.

ووفق البيان، تكمن أهمية معمل المياه في توفير كميات المياه للمرافق الخدمية والإنتاجية بالميناء، الأمر الذي سيتم به الاستغناء عن المصادر الخارجية للتزود بالمياه.

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