أعلنت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “يوبام”

وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي أن تشيا ستتولى مهامها في الأول من شهر فبراير 2021 خلفًا للإيطالي فينشنزو تاليافيري.

يذكر أن تشيا عملت في إيطاليا مديرة لمكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك.

وعلى المستوى الدولي، فقد قادت تشيا بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خصوصًا في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.

و “يوبام-ليبيا” هي بعثة مدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك، التي انطلقت في22 مايو 2013 وتعمل من مكاتبها في تونس لأسباب أمنية ومكرسة للمساعدة في إدارة الحدود الليبية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، لتحجيم دور تركيا في ليبيا، التي تبتز القارة العجوز بورقة الهجرة غير الشرعية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في أواخر ديسمبر الماضي، إن أوروبا قلقة إزاء الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة، وما أعقبه من أعمال التنقيب التركية التي أصبحت “تحديا مباشرا” لليونان وقبرص، لافتا إلى أن تلك الأعمال “خلقت أجواء سلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة الإيجابية”.

ونوه بوريل إلى أن القارة العجوز تنظر إلى الدور التركي في سوريا وليبيا، على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات المتوصل إليها بين أعضائه.

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