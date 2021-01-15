وزارة العمل بحكومة الوفاق تكشف عن المستندات المطلوبة للإفراج عن المرتبات

كشفت وزراة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني عن المستندات المطلوبة للإفراج عن المرتبات والتي وضعتها اللجنة المالية بالوزارة بعد استلامها ملف الإفراجات من وزارة المالية بالحكومة.

واصدرت وزراة العمل بياناً يتضمن مجموعة من النقاط التي توضح المستندات المطلوب توفرها للإفراج عن مرتبات الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وبحسب البيان فتتضمن المستندات المطلوبة نسخة من الملاك الوظيفي للوحدات الإدارية معتمدة من وزارة العمل، إضافة إلى نسخة من قرار التعين من الجهة المختصة أو عقود العمل معتمدة من الوزارة.

ووفقا للبيان تشمل المستندات المطلوبة تعبئة جميع البيانات الوظيفية والمالية للموظف مع إفادة باستمرارية الموظف بالعمل من قبل الجهة المختصة، إضافة إلى إفادة أخرى توضح توفر التغطية المالية للجهة التي يعمل بها لحصول الإفراج عن المرتب.

المصدر: صدى

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