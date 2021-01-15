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“الناتو”: مستعدون لدعم ليبيا في مجال الدفاع الجوي وتأسيس المؤسسات الأمنية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا في حال سمحت الظروف السياسية والأمنية فيها بذلك.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ورحب ستولتنبرغ خلاله باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا في أكتوبر الماضي، داعيًا الأطراف الليبية لدعم جهود مؤتمر برلين والأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وأوضح ستولتنبرغ أن “ناتو” مستعد لتقديم الدعم لليبيا في مجال الدفاع الجوي وتأسيس المؤسسات الأمنية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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