داود أوغلو: القوميون سيتخلون قريباً عن أردوغان

بيّن رئيس حزب المستقبل رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، أن حزب الحركة القومية من المقرر أن يتخلى عن التحالف مع حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وأردف أحمد داود أوغلو، الذي شغل من قبل رئيس وزراء تركيا، في تصريحات نشرتها موقع «T24»، أن سبب خروج حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي من تحالف الرئيس هو ما تمر به من مشكلات، أبرزها مشكلة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أردوغان التقى الأسبوع الفائت زعماء وشخصيات بارزة في أحزاب تركية مختلفة، أبرزها حزب السعادة والحزب الديمقراطي. كما التقى نائب الرئيس فؤاد أقطاي مع زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، في مسعى لضم الحزب إلى تحالف الجمهور.

وأوضح رئيس حزب المستقبل التركي، أن تركيا بلا لقاح ضد فيروس كورونا، قائلًا «إذا كان وزير الصحة التركي سيلقح نحو مليوني مواطن في اليوم، على أن تبدأ عملية التطعيم في اليوم نفسه، فهل لديه لقاح للغد؟ لا يوجد جواب، لأنه لا يوجد لقاح من الأساس».