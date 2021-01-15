أنباء عن استعداد تركيا لنقل 150 مرتزقا سوريا إلى ليبيا

أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن 150 عنصراً من فصائل المعارضة والميليشيات الموالية لتركيا تجاوزوا معبر حور كلس الحدودي بين سوريا وتركيا، متجهين إلى تركيا استعدادا لنقلهم إلى ليبيا لدعم الفصائل ومساندة قوات الوفاق.

وأوضحت المصادر أن 150 عنصراً من فصائل المعارضة الموالية لتركيا من الحمزات والعمشات والسلطان مراد وفيلق الشام وفيلق المجد توجهوا إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا والالتحاق ببقية الفصائل هناك.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل هؤلاء المرتزقة في ظل توقف المعارك يقضي بالمكوث في المعسكرات، موضحة أنهم يتلقون دورسا مختلفة في التكتيك والرياضة والتدريب على بعض الأسلحة، كما يمنع خروج أي عنصر من هذه المعسكرات تحت تهديد الحبس والتسفير.

وألمح المصدر إلى أنّ هناك حالات هروب من تلك المعسكرات بهدف الهجرة إلى أوربا عبر البحر ومنهم من يتم التقاطهم والزج بهم بالسجون ومنهم من يلقون حتفهم خلال الطريق أو يصلون لبر الأمان في إيطاليا.

وكشف المصدر أنّه لم يتلقى عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا أي تعويضات مالية منذ أكثر من 6 أشهر مع وعود مستمرة بأنّ يحل الموضوع من قبل قادتهم بالقريب العاجل.

يذكر أن تقارير إعلامية قد قالت إنّ أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوزت الـ 16 ألف مقاتل، أرسلتهم تركيا من شمال سوريا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة المدعومة من قبل الحكومة التركية.

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