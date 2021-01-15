تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

أصبحت الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “يوبام” بعد تعيينها في المنصب، حيث ستتولى مهامها في 1 فبراير المقبل، خلفًا لفينشنزو تاليافيري.

وعملت تشيا في إيطاليا كمدير لمكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك.

أما على المستوى الدولي، فقد قادت بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خصوصاً في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

جدير بالذكر أن “يوبام” هي بعثة مدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك، التي انطلقت في 22 مايو 2013.