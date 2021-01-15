موظفو وزارة داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية يتقدمون بشكوى للنائب العام حول تجاوزات مالية

طرابلس 15 يناير 2021 (وال)-تقدم موظفو وزارة داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية بشكوى للنائب العام حول تجاوزات مالية، تمثلت في تأسيس شركة بقيمة 10 مليون دينار، وإبرام عقدين بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس من تركيا، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى.

وكشفت الشكوى حجم الفساد في صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة، وتحديد مكافآتهم بقيمة 2500 دينار شهريًا لرئيس مجلس الإدارة، و2000 دينار شهريًا لأعضاء المجلس، وإيقاف عمل مصانع الألواح المعدنية تسبب في ضياع إيرادات تجاوزت عشرة ملايين دينار، والتعاقد مع شركة تركية لتوريد ملابس بقيمة مليوني دولار أمريكي، وأخرى مماثلة بقيمة ثلاثة وثلاثون مليون دولار. (وال- طرابلس) ر ت

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